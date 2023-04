Le gouvernement iranien est au centre d'une nouvelle controverse, alors que des rapports indiquent que l'Iran aurait volé une technologie occidentale pour développer sa propre industrie de drones. Selon des sources crédibles, l'Iran a vendu des drones sophistiqués à la Russie, qui les a ensuite utilisés contre les villes ukrainiennes. Selon CNN, cette information a été révélée par Conflict Armament Research (CAR), une organisation basée au Royaume-Uni qui enquête sur les composants d'armes.

CAR a découvert que les drones Shahed-136 vendus à la Russie par l'Iran sont équipés d'un moteur basé sur une technologie allemande, qui a été acquise de manière illicite par l'Iran il y a environ 20 ans. Cette découverte met en lumière la capacité de l'Iran à imiter et à affiner la technologie militaire qu'elle a obtenue illégalement. Cette technologie est de plus en plus sophistiquée, ce qui inquiète les responsables occidentaux quant à la possibilité que la Russie partage des armes et de l'équipement récupérés sur le champ de bataille ukrainien avec l'Iran.

L'Iran et la Russie se sont beaucoup rapprochés ces dernières années. La Russie est devenue le plus grand investisseur étranger en Iran au cours de la dernière année, et les drones iraniens sont une alternative bon marché aux missiles coûteux, dont les stocks diminuent. Cependant, les responsables occidentaux s'inquiètent du fait que la Russie puisse aider l'Iran à développer ses propres capacités militaires, en particulier dans le domaine des drones et des missiles.

Les responsables iraniens ont nié ces allégations, affirmant que le pays n'a pas volé de technologie occidentale et que ses drones sont entièrement fabriqués en Iran. Cependant, les preuves présentées par CAR semblent indiquer le contraire.