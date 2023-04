Elon Musk, entrepreneur milliardaire et propriétaire de Twitter, menace de poursuivre Microsoft en justice suite à des allégations selon lesquelles l'entreprise se serait entraînée illégalement en utilisant les données de Twitter. La plateforme publicitaire de Microsoft a annoncé qu'elle cesserait de prendre en charge Twitter à partir du 25 avril 2023, en raison des changements nécessitant un paiement pour accéder à l'API de Twitter. Musk est également l'un des signataires d'un appel à une pause de six mois dans la recherche sur les IA de dernière génération, en raison des risques liés à cette technologie.

Les tensions entre Elon Musk et Microsoft s'accentuent après que la société ait reçu un investissement important de Microsoft pour intégrer l'IA d'OpenAI, à l'origine de ChatGPT, dans des outils tels que Bing, Edge et Microsoft 365. Musk a créé X.AI pour concurrencer OpenAI, en embauchant d'anciens employés de DeepMind et en achetant des milliers de processeurs graphiques pour entraîner des modèles de langage destinés aux systèmes d'IA générative.

Alors que certains milliardaires influents, dont Steve Wozniak, soutiennent l'appel d'Elon Musk pour une pause dans le développement de l'IA, Bill Gates n'a pas signé la pétition et estime qu'une pause ne résoudra pas les problèmes soulevés. Il prône plutôt l'identification des domaines sensibles liés à l'IA et un réajustement en conséquence. Il convient de noter que Microsoft, l'entreprise de Gates, a investi des millions de dollars dans OpenAI, qui a révolutionné le monde de l'IA avec ChatGPT.

La nouvelle tarification de Twitter pour son API, qui place l'interface de programmation d'application derrière un paywall, pourrait contraindre de grandes entreprises comme Microsoft à payer jusqu'à 42 000 dollars par mois pour y accéder. Ce changement a déjà conduit certains petits développeurs à quitter la plate-forme, comme le fabricant de Tweetbot, Tapbots.

Il reste à voir si Elon Musk poursuivra réellement Microsoft en justice. Dans le passé, il a menacé de poursuites judiciaires qui ne se sont jamais concrétisées, notamment contre le créateur du compte Twitter @ElonJet. Microsoft a refusé de commenter cette situation, tandis que Twitter a répondu par un emoji caca lorsqu'il a été contacté pour un commentaire. Les répercussions de cette situation continueront probablement à alimenter le débat sur l'intelligence artificielle et ses implications éthiques et technologiques pour l'humanité.