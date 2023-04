Le PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment déclaré que les États-Unis feront défaut sur leur dette, la question étant de savoir quand cela se produira. Cette déclaration intervient alors que les divergences politiques et les tensions entre la Maison Blanche et le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, alimentent les inquiétudes quant à un défaut de la dette américaine. Les analystes de Goldman Sachs estiment que ce défaut pourrait survenir début juin, en raison des recettes fiscales moins bonnes que prévu.

McCarthy a présenté un plan républicain pour éviter ce défaut, qui implique un relèvement du plafond de la dette et des coupes budgétaires. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a insisté sur le fait que relever le plafond de la dette est la seule solution opportune pour que les États-Unis puissent payer leurs factures. Cependant, le plan de McCarthy a été critiqué par la Maison Blanche et les démocrates pour son manque de clarté et son alignement sur l'aile radicale du parti républicain.

Les tensions politiques continuent de monter à Washington et sur les réseaux sociaux, avec la Maison Blanche accusant les républicains de la Chambre de tenir l'économie américaine en otage. Les investisseurs et les marchés mondiaux redoutent un défaut de la dette américaine, qui pourrait aggraver la situation économique, alors que l'inflation atteint des niveaux record et que les consommateurs deviennent de plus en plus prudents.