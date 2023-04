Le président français Emmanuel Macron a entamé une visite d'Etat de trois jours en Chine, son premier déplacement dans le pays depuis 2019. Arrivé à Pékin ce mercredi 5 avril, le chef de l'Etat a rencontré la communauté française dans l'empire du milieu et a évoqué notamment la situation en Ukraine. Macron a déclaré que la Chine pouvait jouer "un rôle majeur" dans la recherche d'un chemin de paix dans le conflit qui dure depuis plus d'un an.

Le président français a salué les efforts de la Chine pour trouver une solution pacifique au conflit en Ukraine, notant que le pays avait proposé un plan de paix. «La Chine justement a proposé un plan de paix [...] Il s'agit bien d'une volonté d'avoir une responsabilité et d'essayer de bâtir un chemin vers la paix», a lancé le président Macron pendant son discours. Il a souligné que la volonté de la Chine de prendre une responsabilité pour la paix était louable et que la communauté internationale devrait travailler ensemble pour trouver une solution durable au conflit.

Macron a également abordé les relations économiques entre l'Europe et la Chine, appelant à ne pas se «séparer» de la Chine sur le plan économique. «Il ne faut pas nous désassocier, nous séparer de la Chine», a affirmé le numéro un français qui propose plutôt de «s'engager avec volontarisme pour continuer d'avoir une relation commerciale la Chine». La visite de Macron en Chine revêt une grande importance pour les relations franco-chinoises, qui ont connu des hauts et des bas ces dernières années. La visite de Macron devrait renforcer ces liens et stimuler la coopération entre la France et la Chine dans plusieurs domaines.