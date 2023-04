Davido n’est plus à présenter, la superstar de l’afrobeat sur le continent africain ne fait qu’enchaîner les hits depuis plusieurs années maintenant. Son tout dernier album, Timeless, rencontre un succès phénoménal et le titre Unavailable bat tous les records d’audience même aux États-Unis. Le natif d’Atlanta était tout récemment en concert à Lagos pour communier avec ses fans et danser au rythme des meilleurs titres de Timeless. Durant le concert, un fait a retenu l’attention et est même devenu très populaire sur les réseaux sociaux.

En effet, alors qu’il prestait sur scène, Davido s'est emporté et était à deux doigts de frapper un fan qui se montrait un peu trop excité. Davido suscite des émules partout où il passe et son fan a sans doute voulu vivre un moment privilégié avec lui. Ce dernier est monté sur scène pointant du doigt Davido. Le chanteur, surpris, a alors eu une réaction instinctive et il s’en est fallu de très peu pour qu’il envoie un coup au fan. La sécurité a promptement réagi en isolant le spectateur et en l’emmenant hors de la scène. La séquence qui a été filmée a rapidement fait le tour des réseaux sociaux suscitant de nombreuses réactions.

Pour le moment, aucune information n’a filtré sur les véritables intentions du fan. Voulait-il s’en prendre physiquement à la superstar ou bien il voulait vivre un moment unique avec la superstar ? Peut-être que le staff technique de Davido communiquera sur cet incident dans les jours à venir. En attendant, la séquence est devenue virale sur internet.