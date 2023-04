Les propos du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, au cours d’une interview accordée à l’agence de presse britannique Reuters, ne sont pas du goût de la Russie. Le chef de l’État avait déclaré que Séoul pourrait fournir des armes létales à l’Ukraine, notamment s’il y a des attaques massives contre les civils. Suite à ces propos, la diplomatie russe a réagi, dans la matinée de ce jeudi 20 avril 2023, dans plusieurs alertes ayant été émises par le média officiel Spoutnik. Le ministère des Affaires étrangères a fait savoir : « Nous considérons toute fourniture d'armes à l'Ukraine comme un acte d'hostilité antirusse ».

Les relations avec Séoul pourraient être affectées

La diplomatie a également indiqué que les fournitures d’armes à l’Ukraine nuiraient grandement aux relations diplomatiques entre Moscou et Séoul. Par ailleurs, « Moscou n'exclut pas que ces éventuelles fournitures d'armes à l'Ukraine par la Corée du Sud puissent affecter la position de la Russie sur la situation autour de la péninsule coréenne » a-t-elle déclaré. Notons qu’au cours de son intervention, le président sud-coréen avait aussi déclaré que : « s'il y a une situation que la communauté internationale ne peut tolérer, comme des attaques de grande envergure contre des civils, massacres ou violations graves des lois de la guerre, cela pourra être difficile pour nous de persister à seulement fournir un soutien humanitaire et financier ».

Pour rappel, la réaction de la Russie intervient plusieurs semaines après que la Corée du Sud a demandé son aide dans le dossier nord-coréen. Lim Soo-suk, le porte-parole de la diplomatie sud-coréenne, avait déclaré que son voisin du nord est le seul responsable de la montée des tensions au niveau de la péninsule coréenne. « Les provocations nucléaires et de missiles ne peuvent en aucun cas être justifiées et constituent une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui contiennent la volonté générale de la communauté internationale, y compris de la Chine et de la Russie » avait-il déclaré.