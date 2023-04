Le président français Emmanuel Macron a récemment discuté de l'enjeu majeur qu'est l'indépendance stratégique européenne lors d'un entretien avec le journal Les Echos. Il a mis l'accent sur l'importance pour l'Europe de diminuer sa dépendance envers les puissances extérieures, en particulier les États-Unis et la Russie. D'après lui, le continent doit se concentrer sur la consolidation de son secteur de défense, l'élaboration de politiques industrielles appropriées et la diversification de ses approvisionnements énergétiques.

Macron a également mentionné l'influence extraterritoriale du dollar et la nécessité pour l'Europe de s'affranchir de cette dépendance. Il considère que le continent a déjà remporté la bataille des idées pour l'autonomie stratégique, mais qu'il est désormais temps de mettre en place des mesures concrètes et de persévérer sur la durée. Le président a cité des initiatives telles que le Chips Act (concernant les semi-conducteurs), le Net Zero Industry Act (plan d'accélération de la transition énergétique) et le Critical Raw Material Act (visant à sécuriser les matières premières), qui participent au renforcement de l'autonomie européenne.

Afin de parvenir à cette indépendance, Macron insiste sur la nécessité d'adopter une politique industrielle commune et de renforcer l'industrie de défense européenne. Il met également en avant l'importance du développement du nucléaire et des énergies renouvelables pour assurer l'indépendance énergétique du continent. Le but ultime de ces efforts est de permettre à l'Europe de prendre des décisions stratégiques sans être soumise à l'influence ou aux contraintes des puissances tierces.