La crise économique mondiale n'épargne personne, pas même les géants de la technologie. Google vient d'annoncer la suspension de l'un de ses projets les plus ambitieux : "Downtown West", un campus de 32 hectares à San José, en Californie, dont le budget s'élevait à 20 milliards de dollars. Dans un contexte économique incertain, la firme de Mountain View est contrainte de réévaluer ses investissements et de mettre en pause ce projet d'envergure.

Ce projet colossal, approuvé il y a près de deux ans, avait pour objectif de créer une véritable ville dans la ville, avec des bureaux, des commerces, des hôtels, des parcs et des logements. Il devait également relancer l'économie locale de San José en créant 25 000 emplois dans la région. Malheureusement, la crise économique actuelle et les bouleversements engendrés par la pandémie, tels que le télétravail et le travail à temps partiel, ont contraint Google à remettre en question l'intérêt de ce projet.

Dans un communiqué par mail, un porte-parole de Google a déclaré : "Nous nous efforçons de garantir que nos investissements immobiliers correspondent aux besoins futurs de notre main-d'œuvre hybride, de notre entreprise et de nos communautés. Pendant que nous évaluons la meilleure façon d'aller de l'avant avec Downtown West, nous sommes toujours attachés à San Jose à long terme et croyons en l'importance du développement."

Bien que le projet ne soit pas définitivement abandonné, aucune date de reprise de la construction n'a été communiquée aux entrepreneurs. Les incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale et les changements profonds dans le monde du travail forcent Google à revoir ses priorités et à mettre en suspens ce projet pharaonique, en attendant des jours meilleurs.