L'intelligence artificielle conversationnelle connaît un nouvel essor en Russie, avec le lancement de GigaChat, un programme informatique conçu par Sber, une entreprise publique de technologies financières. Cette initiative vise à concurrencer ChatGPT, un programme d'intelligence artificielle générative développé par la start-up américaine OpenAI, qui a fait sensation depuis sa sortie.

GigaChat est un robot conversationnel capable de générer des textes de toutes sortes, donnant l’impression de converser avec un humain. Selon Sber, l'outil peut "avoir une conversation, écrire des textes, répondre à des questions factuelles", mais aussi "écrire du code informatique" et "créer des images à partir de descriptions". La Russie souhaite ainsi renforcer sa souveraineté numérique et se placer en tête de la course mondiale aux outils créés à partir de l'intelligence artificielle. (en savoir plus)

Cette initiative de la Russie survient alors qu'Elon Musk, entrepreneur et fondateur de Tesla et SpaceX, a récemment lancé sa propre entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, appelée X. AI, pour concurrencer OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT. Musk a embauché d'anciens employés de DeepMind et acheté des milliers de processeurs graphiques pour entraîner des modèles de langage pour les systèmes d'IA générative.

Pourtant, malgré cette initiative, Musk a également signé un appel à faire une pause dans la recherche sur les IA de dernière génération, en raison des risques liés à cette technologie. Il est donc possible que les développements de X. AI soient ralentis ou limités, tandis que GigaChat poursuit son développement en Russie.