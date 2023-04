Les tensions entre les généraux au pouvoir au Soudan s'intensifient, menaçant de plonger le pays dans une guerre civile. L'échec des discussions pour une transition vers un gouvernement civil a exacerbé les conflits entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), commandées par le général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti ». Le groupe paramilitaire russe Wagner, dirigé par Evgueni Prigojine, un proche de Vladimir Poutine, est accusé d'avoir un rôle crucial dans cette situation en soutenant Hemedti et en cherchant à étendre l'influence de la Russie dans la région.

Cependant, le groupe Wagner a nié mercredi qu'il opérait au Soudan et a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec les batailles qui secouent le pays. "En raison du grand nombre de demandes de renseignements de divers médias étrangers sur le Soudan, dont la plupart sont provocatrices, nous estimons qu'il est nécessaire d'informer tout le monde que le personnel de Wagner n'est pas au Soudan depuis plus de deux ans", a écrit le groupe sur Telegram. Les entreprises associées à M. Prigojine, le fondateur de Wagner, n'ont aucun intérêt financier au Soudan, a-t-il ajouté, affirmant que le conflit était une affaire soudanaise purement interne.

Malgré les dénégations du groupe Wagner, des diplomates occidentaux à Khartoum ont déclaré en mars 2022 que Wagner était impliqué dans l'extraction illicite d'or au Soudan, entre autres activités. Le Soudan a nié que c'était le cas. Les relations entre la Russie et le Soudan vont au-delà de l'exploitation des ressources naturelles, comme en témoigne la construction d'une raffinerie de pétrole à Port-Soudan et les plans pour installer une base navale militaire russe dans la région. L'implication de la Russie au Soudan s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer son influence dans des pays africains.