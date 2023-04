Le Soudan est confronté à une crise politique, économique et humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. Ce 22 avril, l'armée américaine a évacué du Soudan tous les fonctionnaires américains et leurs familles ainsi que plusieurs diplomates étrangers en raison de l'instabilité dans le pays. Cette opération a été menée uniquement par le département américain de la Défense. Selon les membres de l'administration américaine, moins d'une centaine de personnes ont été évacuées par les avions de transport militaire américains qui sont "entrés et sortis" de l'espace aérien soudanais sans encombre. Les fonctionnaires américains évacués comprenaient notamment des membres des équipes diplomatiques d'autres pays qui étaient arrivés dans le cadre d'un effort de consolidation après avoir été logés dans des immeubles avec le personnel diplomatique américain selon les autorités.

L'opération a été menée en raison de l'escalade de la violence et de l'instabilité dans le pays, notamment de la prise de contrôle du palais présidentiel et de l'aéroport international de Khartoum par les Rapid Support Forces (RSF), un groupe paramilitaire dirigé par le général Mohamed Hamdane Daglo, également connu sous le nom de "Hemedti". Les RSF ont été créées pour devenir la garde rapprochée de l'ancien président Omar el-Béchir, et ont été accusées de violences lors de la répression de la contestation contre le pouvoir en 2019.

La situation actuelle est la conséquence de la rivalité entre Hemedti et le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhane, qui a pris la présidence du Conseil de souveraineté de transition en octobre 2021. Les deux hommes se déchirent sur fond de violences, et d'importants combats font rage entre les troupes de l'armée soudanaise et les miliciens des RSF. Cette situation chaotique inquiète la population soudanaise ainsi que la communauté internationale.

L'évacuation des fonctionnaires américains et des diplomates étrangers souligne l'urgence de la situation et la nécessité pour la communauté internationale d'agir rapidement pour mettre fin à la violence et à l'instabilité dans le pays. La situation au Soudan reste tendue et incertaine, avec des conséquences dramatiques pour la population soudanaise.