‹‹ Il m'a été donné de constater de manière insistante que malgré les multiples rappels à l'ordre, plusieurs enquêtes ou études visant à calculer des indicateurs socio-économiques, à partir de collecte d'informations quantitatives et qualitatives auprès de tierces personnes, sont réalisées sur l'étendue d'au moins une commune de la République du Bénin, sans le Visa Statistique de l'Institut national de la statistique et de la démographie(INStaD) ››. En plus, les résultats de ces activités de collecte non conformes aux standards sont publiés en dépit de la législation avec de nombreux risques et atteintes graves à l'image de la nation, dénonce la direction générale de l'Institut national de la statistique et de la démographie, à travers un communiqué.

Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi statistique numéro 2022-07 du 27 juin 2022, ‹‹ Toute enquête par sondage, tout recensement ou toute étude statistique socio-économique nécessitant la collecte de données auprès de tiers dont les résultats peuvent être généralisés au moins à l'échelle d'une commune de la République du Bénin, menée par des services publics ou parapublics, des privés et des organismes internationaux à l'exclusion des travaux statistiques internes ou à des fins académiques diplomantes, est astreint à un visa statistique avant son exécution ››.

L'article 70 de la même loi dispose que les résultats de l'opération réalisée sans le visa préalable de l'INStaD sont frappés de nullité. De même, en cas de préjudice aux intérêts de la nation ou de personnes privées, et d'influences trompeuses sur les comportements des tierces personnes, les organisateurs d'une telle enquête devront répondre de leurs actes, conformément aux dispositions pénales de l'article 71 de la même loi. Le directeur générale de l'Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD), Laurent Mahounou Hounsa informe que la procédure de demande du visa statistique et le texte de loi sont accessibles sur le site internet https://www.instad.bj/ssn/le-visa-statistique.