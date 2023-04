L’économiste béninois, Léonard Wantchekon a été récompensé du Prix de l'Economie mondiale 2023, au même titre que le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et Eleni Gabre-Madhin, directrice de l’innovation au Bureau des Nations Unies pour l’Afrique. Ces trois personnalités ont été honorées pour leurs « réalisations exceptionnelles et leur engagement inlassable en faveur du développement durable de l’Afrique en tant que leaders d’opinion d’une société cosmopolite, économiquement libérale, juste, inclusive et soucieuse de l'intérêt général »

Léonard Wantchekon a été honoré pour son travail d'historien de l'économie politique et du développement exceptionnel et aussi pour ses œuvres en tant qu'entrepreneur scientifique clairvoyant et affirmé. Les identités des trois lauréats du Prix de l’économie mondiale 2023 de l’Institut Kiel ont été dévoilés en fin de la semaine dernière. Ils se sont hissés au premier rang parmi les économistes du monde en cette année, grâce à leur travail inlassable.

Le Béninois, Léonard Wantchékon est né en 1956 près de Zangnanado dans le département du Zou et est le président de l’African School of Economics (Ase). Il est également Professeur à l’Université de Princeton aux Etats-Unis d’Amérique et est le premier africain noir élu à la société mondiale d’économétrie. La cérémonie de remise du Prix de l’Economie mondiale 2023 est prévue pour le 19 juin prochain à la State House à Kiel sis dans l’Etat du Minnesota aux Etats-Unis.