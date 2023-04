La Chine annonce une révolution exceptionnelle dans le domaine des batteries avec le lancement d'une batterie de pointe par Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques. Cette nouvelle batterie possède une densité d'énergie de 500 Wh/kg, suffisante selon l'entreprise pour alimenter les avions électriques, ce qui est une première pour l'industrie. Selon CATL, cette technologie révolutionnaire sera produite en masse dès cette année et marque une percée significative dans l'industrie des batteries.

La batterie de CATL utilise des électrolytes biomimétiques hautement conducteurs pour créer une structure nette minuscule au niveau du micron, améliorant ainsi son efficacité pour transporter l'énergie. La batterie semi-solide intègre également de nouveaux matériaux d'anode et de séparateur ainsi que des matériaux de cathode à densité d'énergie ultra-élevée. Cette batterie représente une avancée significative pour l'industrie des batteries, offrant des avantages considérables en termes de poids et d'efficacité énergétique. (en savoir plus)

La Chine est déjà un leader mondial dans la production de batteries pour voitures électriques et cette nouvelle avancée de CATL confirme encore plus sa position de leader. La Chine continue d'investir massivement dans les batteries électriques, avec des entreprises comme CATL et Chery qui ont créé des partenariats pour développer et produire des batteries plus abordables et plus fiables pour les voitures électriques. Ces efforts sont destinés à aider à diversifier l'industrie des batteries et à contribuer à la transition vers une énergie plus propre et plus durable.

Bien que les batteries lithium-ion soient actuellement les plus couramment utilisées dans les voitures électriques, les batteries au sodium-ion offrent une alternative plus abordable et plus respectueuse de l'environnement. Les batteries sodium-ion peuvent être alimentées sans lithium ni cobalt, réduisant ainsi les coûts et l'extraction de ces matériaux. Les batteries sodium-ion sont actuellement en cours de développement par la Chine qui investit massivement également dans cette technologie, mais elles ont déjà fait leurs preuves dans certaines applications, telles que le stockage de l'énergie solaire pour alimenter les maisons et les bâtiments. En continuant d'investir dans ces technologies de batteries avancées, la Chine est bien placée pour continuer à être un leader de l'industrie des batteries électriques dans le monde entier.