La rivalité entre les États-Unis et la Chine s'intensifie avec la reprise de la construction d'une base militaire chinoise aux Émirats Arabes Unis (EAU). Ce projet, initialement interrompu en 2021 suite à l'opposition des autorités américaines, témoigne de la volonté de Pékin d'étendre son influence dans une région traditionnellement dominée par Washington. Les services de renseignement américains surveillent de près cette situation, s'inquiétant d'un rapprochement entre les EAU et la Chine.

Cette nouvelle base militaire s'inscrit dans une stratégie chinoise plus large visant à créer un réseau mondial d'installations de bases militaires dans plusieurs régions notamment au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est en Afrique d'ici 2030. Par ailleurs, la Chine a récemment joué un rôle diplomatique en facilitant un dégel entre l'Arabie saoudite et l'Iran, deux rivaux de longue date, mettant ainsi en lumière les limites de l'influence américaine dans la région.

Rapprochements tous azimuts

Outre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, autre allié historique des États-Unis, s'est également rapprochée de Pékin. Ce rapprochement s'est notamment manifesté lors d'un sommet organisé l'année dernière, au cours duquel Riyad a annoncé une coopération avec la Chine sur diverses questions de sécurité et économiques. Cette situation illustre la volonté de la Chine de nouer des liens avec les alliés traditionnels des États-Unis.

La reprise de la construction de la base militaire chinoise aux Émirats arabes unis vient s'ajouter à d'autres différends entre Pékin et Washington. Les tensions autour de Taïwan et le soutien de la Chine à la Russie dans le conflit en Ukraine sont autant de facteurs aggravant les tensions entre les deux superpuissances. Ce développement pourrait avoir des conséquences à long terme sur l'équilibre des pouvoirs dans la région et au niveau international.