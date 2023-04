Suite à la réussite de la Chine dans la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en mars 2023, la Chine s'engage désormais dans un rôle de médiation dans la crise ukrainienne. Le président chinois Xi Jinping a récemment eu un premier entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, marquant une ouverture diplomatique entre les deux pays. Cette conversation a été qualifiée de positive par le président ukrainien, qui espère que cela aidera à développer les relations bilatérales entre l'Ukraine et la Chine. Kiev espère également que la Chine, en tant qu'alliée importante de la Russie, pourra exercer une influence sur Moscou pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Se positionnant comme un médiateur potentiel dans la crise ukrainienne, la Chine a proposé en février un plan de paix en douze points. Ce plan a été accueilli avec scepticisme par les pays occidentaux, mais Kiev y voit un signe de l'engagement de Pékin à trouver une solution à la guerre.

Xi Jinping a fait part à Zelensky de son intention d'envoyer des représentants en Ukraine pour discuter. Le dirigeant chinois a également souligné que son pays s'efforcerait de promouvoir des pourparlers de paix et d'obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible.

L'initiative de médiation chinoise intervient après la réussite de Pékin dans le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Grâce à la médiation chinoise, ces deux pays ont annoncé la réouverture de leurs missions diplomatiques dans les mois à venir, après une rupture des relations diplomatiques de près de dix ans.

En réconciliant l'Arabie Saoudite et l'Iran, la Chine a démontré sa capacité diplomatique et cherche maintenant à jouer un rôle similaire dans la résolution de la crise en Ukraine. Si la Chine réussit à apporter la paix en Ukraine, cela renforcera encore son statut de médiateur clé sur la scène internationale et confirmera l'étendue de son influence mondiale.

Cependant, la Chine est confrontée à plusieurs défis dans sa médiation en Ukraine. Tout d'abord, les relations entre l'Ukraine et la Russie sont extrêmement tendues, et les deux parties se sont montrées peu disposées à accepter les propositions de médiation étrangère. De plus, la Chine entretient des liens étroits avec la Russie, ce qui pourrait compliquer sa position de médiateur impartial. Malgré ces défis, la Chine reste déterminée à jouer un rôle actif dans la résolution de la crise en Ukraine et à consolider son rôle de médiateur sur la scène internationale.