Le Pentagone est au cœur de l’actualité depuis quelques jours suite à une série de fuites de documents. Certaines de ces fuites font cas de probables mécanismes mis en place pour mettre sur écoute de hauts responsables sud-coréenne. D’autres documents ont révélé que Washington s’est aussi intéressé au programme d’armement de la Corée du Nord notamment les missiles balistiques internationaux. Selon ces renseignements américains, Pyongyang ne posséderait pas une flotte de missiles importante en ce qui concerne les missiles intercontinentaux et indique que le régime fait beaucoup de propagande pour marquer les esprits.

Le 8 février dernier, à l’occasion du 75e anniversaire de l’armée populaire de Corée, un défilé militaire grandiose avait été organisé. Durant cette commémoration, onze missiles balistiques internationaux de type Hwasong 17 furent présentés au public en présence de Kim Jong Un. Selon donc le Pentagone, une bonne partie de ces missiles ne serait pas fonctionnelle. Les USA ont fait une fixation sur les missiles Hwasong 17, car ce sont des systèmes d’armes sophistiqués possédant plusieurs têtes nucléaires qui sont en mesure de frapper l’ensemble du territoire américain. Le haut commandement US voulait se rassurer que ces armes ne sont pas une menace directe pour la sécurité intérieure des États-Unis.

C’est ainsi que des enquêtes furent diligentées dans le plus grand secret pour en savoir plus sur les missiles Hwasong 17. Les récentes fuites au niveau du Pentagone sont venues montrer que la parade militaire du 8 février en Corée du Nord répondait plus à une logique de propagande. "La Corée du Nord ne sera probablement pas en mesure d’équiper tous ses lanceurs de missiles opérationnels en raison des contraintes en matière de ressources" peut-on lire dans un des documents du Pentagone