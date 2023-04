Depuis plusieurs années, la Chine a investi massivement dans la modernisation de son armée et a développé une série de technologies militaires avancées. Cependant, cette modernisation militaire rapide inquiète les États-Unis, qui considèrent la Chine comme une menace pour leur hégémonie militaire dans le monde. L'un des éléments clés de cette modernisation militaire chinoise est le Chengdu J-20 Mighty Dragon, un chasseur de cinquième génération furtif développé en Chine. Le J-20 est équipé de technologies de pointe, notamment un système de furtivité avancé et un système de communication sophistiqué.

Selon un rapport de l'Institut international d'études stratégiques (IISS) basé à Londres, la Chine aura bientôt plus de J-20 en service que le Lockheed Martin F-22 Raptor de l'US Air Force. Cela signifie que la Chine aura un avantage numérique sur les États-Unis en termes de capacités de chasseurs de supériorité aérienne.

Cette situation est préoccupante pour les États-Unis, qui considèrent la supériorité aérienne comme un élément clé de leur stratégie militaire. Le J-20 représente une menace pour cette supériorité aérienne en raison de ses capacités de furtivité avancées et de sa capacité à détecter et à abattre les avions ennemis à longue portée.

Inquiétudes des USA

De plus, la modernisation militaire rapide de la Chine inquiète les États-Unis en raison de la capacité de la Chine à projeter sa puissance militaire dans la région et au-delà. La Chine a développé un certain nombre de technologies militaires avancées, notamment des missiles balistiques anti-navires, des sous-marins de nouvelle génération et des systèmes de défense aérienne sophistiqués.

« La modernisation militaire de la Chine reste le principal sujet de préoccupation de Washington. L'augmentation des dépenses de défense de la Chine de 7,0 % dans le budget 2022, par rapport aux chiffres de 2021, est la plus importante en termes absolus. Alors que le nouveau porte-avions a fait la une des journaux, ses investissements dans des navires de guerre supplémentaires et plus complexes se poursuivent à un rythme soutenu tandis que son armée de l'air améliore également ses capacités : le nombre d'avions de combat J-20A a encore augmenté et la Chine a commencé à déployer des avions militaires de pointe sur le marché intérieur. Si les livraisons se poursuivent à la même vitesse, en 2023, le nombre de J-20A éclipsera l'inventaire de l'autre avion de combat de cinquième génération de l'US Air Force, le F-22 », a annoncé l'IISS avant la publication de son rapport cité par NikkeiAsia.

Les États-Unis ont exprimé leur préoccupation à plusieurs reprises concernant la modernisation militaire de la Chine et ont appelé la Chine à être plus transparente quant à ses intentions et ses capacités militaires. Les États-Unis ont également renforcé leur propre capacité militaire dans la région en déployant des avions de chasse avancés et en intensifiant les exercices militaires avec leurs alliés.