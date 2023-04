Plusieurs pays producteurs du pétrole se sont entendus pour stabiliser le marché. Selon une annonce qui a été faite ce dimanche, le moyen trouvé est de réduire la production de l’or noir. Il s’agit d’une « mesure de précaution » visant à stabiliser le marché, selon l’annonce qui a été faite. Comme pays ayant participé à ce type de décisions, on peut citer l’Irak, l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït.

De façon concrète, Ryad, Abou Dhabi et le Koweït réduiront la production de 772 000 barils par jour à compter du mois de mai. Ceci durera jusqu’à la fin de l’année. Ces trois pays ont officiellement annoncé ces chiffres par le biais d’une publication qui a été faite dans les médias. Selon un communiqué du ministère algérien de l’Énergie, la production de ce pays connaîtra « une réduction volontaire de 48 000 barils par jour, de mai à fin 2023, en coordination avec certains pays membres de l’Opep et non membres de l’Opep ».

L’Irak pour sa part, a annoncé ce dimanche une réduction de 211 000 bpj de sa production à partir du 1er mai. Les autorités russes n’ont pas manqué de donner leur accord à cette initiative. Selon un communiqué du vice-Premier ministre chargé de l’Énergie, Alexandre Novak, la Russie prolongera sa réduction production de pétrole brut de 500 000 bpj jusqu’à la fin de l’année. « À titre d'action responsable et préventive, la Russie met en œuvre une réduction volontaire de 500.000 barils par jour jusqu'à fin 2023 par rapport au niveau de production moyen de février », note l’officiel russe.