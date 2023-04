La tension monte entre la Russie et la Pologne suite à la saisie d'un bâtiment abritant un lycée russe à Varsovie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré ce dimanche à la télévision russe que Moscou réagirait "très durement" aux actions de la Pologne. Les autorités polonaises ont saisi le bâtiment samedi matin, donnant au personnel jusqu'à 16h00 UTC pour quitter les lieux.

Selon le ministère polonais des Affaires étrangères, le bâtiment appartient désormais à la municipalité de Varsovie. Cependant, l'ambassadeur russe à Varsovie, Sergueï Andreïev, a dénoncé cet acte comme étant illégal et une incursion sur un site diplomatique. La Russie a averti qu'elle riposterait en partant du principe de réciprocité.

En pleine guerre ukrainienne

Cette escalade de tensions survient après des mois de relations difficiles entre la Russie et la Pologne, en particulier en raison de leurs désaccords sur le dossier ukrainien. La Pologne a ouvertement soutenu Kiev, ce qui a été appuyé par l'Union Européenne (UE) et l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord).

Le gouvernement russe, par l'intermédiaire de sa porte-parole Maria Zakharova, a annoncé que des actions appropriées seraient "adoptées et développées dans un format interministériel" en réponse à la saisie de l'école. La situation actuelle met en évidence les tensions croissantes entre la Russie et la Pologne, et il est difficile de prévoir quelles seront les répercussions de cette escalade sur les relations entre les deux pays.