La Russie n’a pas hésité à réagir face à la menace de l’Occident relative à l’utilisation des avoirs russes gelés à l'étranger dans le cadre des sanctions. Au lendemain de la signature par le président russe Vladimir Poutine d’un décret qui autorise la prise de contrôle de deux groupes énergétiques occidentaux, le porte-parole du Kremlin fait savoir que la liste pourrait s’élargir davantage. La mesure prise par l’homme fort de Moscou visait uniquement le finlandais Fortum et l'allemand Uniper.

La menace russe va ainsi à l’endroit des pays qui voudraient également essayer de de saisir et d'utiliser les biens russes à l'étranger. Selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, la mesure vise particulièrement à « constituer un fonds d'indemnisation pour l'application éventuelle de contre-mesures contre l'expropriation illégale des avoirs russes à l'étranger ».

Les saisies qui ont été annoncées sont selon lui, « une réponse aux actions agressives des pays inamicaux ». Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov indique également qu’il s’agit pour le moment de mesures « temporaires » qui visent à « éliminer les risques lorsque la position des pays inamicaux affectera négativement notre économie ».

Rappelons que, de plus en plus, les pays occidentaux réfléchissent à la possibilité de saisir les avoirs russes afin de financer la reconstruction de l’Ukraine. Même si l’idée semble intéressante pour certains, d’autres ne la partagent pas totalement. Les opposants estiment que cette possibilité pourrait se retourner contre celles et ceux qui l’appliqueront. Il s’agit principalement des réserves de change russes détenues par les banques occidentales.