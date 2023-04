Après un départ déchirant, Lionel Messi pourrait-il revenir au club qui l'a vu grandir ? Les rumeurs se multiplient ces derniers temps et la situation financière précaire de Barcelone sème le doute. Malgré tout, le PSG ne compte pas laisser partir sa star sans se battre, et des discussions sont en cours pour convaincre Messi de rester au moins une année de plus à Paris. Le retour de Messi serait-il le signe d'une nouvelle ère pour Barcelone ?

Après une saison difficile, marquée par des conflits internes et des résultats décevants, l'arrivée de Messi pourrait être la bouffée d'air frais dont le club a besoin. Mais au-delà de l'aspect sportif, le retour de la star argentine serait également un énorme coup de communication pour le FC Barcelone, qui chercherait ainsi à regagner le cœur de ses supporters.

Malgré tout, le retour de Messi à Barcelone est loin d'être acquis. Le joueur de 36 ans souhaiterait obtenir des garanties avant de s'engager, et le PSG ne compte pas le laisser partir sans se battre. La situation pourrait donc évoluer rapidement dans les prochaines semaines, et les supporters de Barcelone retiennent leur souffle en attendant de savoir si leur idole fera son grand retour au Camp Nou.