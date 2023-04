Les activités sous-marines russes inquiètent de plus en plus le Royaume-Uni, qui a exprimé ses préoccupations quant à la présence de sous-marins russes près de ses côtes. Selon le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, la Russie est considérée comme la "menace numéro un" pour le Royaume-Uni en parlant des activités des sous-marins de Moscou. Il tenait déjà ces propos en 2021 dans le journal The Telegraph. Selon Newsweek qui relaie les propos du ministres, les sous-marins russes ont emprunté des routes inhabituelles, déviant de celles considérées comme typiques par les responsables occidentaux de la défense. Cela a laissé craindre une intensification de la course aux armements maritimes en cours entre les grandes puissances.

Les préoccupations britanniques sont renforcées par le fait que les sous-marins russes opèrent de manière plus agressive et plus difficile à détecter, avec des capacités de déploiement plus rapides et plus flexibles. Le Royaume-Uni a signalé que sept navires de guerre russes et un sous-marin de classe Kilo ont été vus autour de ses côtes, y compris en mer d'Irlande pour la première fois, au cours de l'année précédant le rapport de Wallace. Cette situation est préoccupante pour le Royaume-Uni et ses alliés, d'autant plus que la Russie a cherché à moderniser sa flotte de sous-marins ces dernières années.

En réponse aux inquiétudes occidentales, le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré que les moyens navals russes pourraient être utilisés "ailleurs" pendant la guerre en cours en Ukraine, ajoutant que le développement de la marine "reste pertinent". Ces déclarations ont suscité des inquiétudes supplémentaires au sein des responsables occidentaux, qui considèrent que la Russie cherche à étendre son influence dans la région.

Pour faire face à cette menace grandissante, le Royaume-Uni a renforcé sa coopération de défense avec ses alliés occidentaux. L'accord de défense trilatéral AUKUS, annoncé en septembre 2021, vise à fournir à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire pour renforcer sa capacité de défense contre l'influence de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Pour le Royaume-Uni, cet accord représente également une réponse aux préoccupations grandissantes face à la puissance navale russe et à ses activités sous-marines. Dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu, la coopération de défense avec ses alliés occidentaux est cruciale pour garantir la sécurité régionale et internationale.