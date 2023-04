Les États-Unis ont déployé un important arsenal militaire dans le Moyen-Orient. Selon les informations de la presse internationale, il s’agit du sous-marin à propulsion nucléaire lanceur d’engin, USS Florida, envoyé dans cette partie du monde afin de soutenir la cinquième flotte américaine se trouvant à Bahreïn. L’engin militaire est passé, le vendredi 07 avril 2023, par le canal de Suez. L’information a été confirmée par le porte-parole de la cinquième flotte, le commandant Timothy Hawkins, qui n’a toutefois pas donné de détails sur la mission du sous-marin nucléaire.

Dissuader les forces soutenues par l’Iran

« Il est capable de transporter jusqu'à 154 missiles de croisière d'attaque terrestre Tomahawk et est déployé dans la 5e flotte américaine pour aider à assurer la sécurité et la stabilité maritimes régionales » a-t-il déclaré. Notons que le déploiement de l’USS Florida entre dans le cadre de la politique des États-Unis qui veulent renforcer leurs positions au Moyen-Orient. Cela, dans le but de dissuader les forces soutenues par le gouvernement iranien. Plusieurs pays, dont Israël, accusent la République Islamique de cibler les navires pétroliers et commerciaux. Une attaque contre le pétrolier de Mercer Street avait été dénoncée par la diplomatie britannique.

Pour rappel, le déploiement de l’USS Florida intervient plus d’une semaine après que Téhéran a averti Washington contre toute attaque visant ses positions sur le sol syrien. Il avait fait savoir qu’il répondrait « avec force à toute agression ». « Les bases ont été créées à la demande du gouvernement syrien pour lutter contre le terrorisme et l'État islamique » avait déclaré le porte-parole du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. Ces propos étaient intervenus après une attaque contre une base iranienne en Syrie, en réponse à une attaque de drone iranien. Le locataire de la Maison avait toutefois indiqué que les USA ne cherchent pas une confrontation avec l’Iran, mais répondront à toute attaque.