Le détroit d’Ormuz est une zone extrêmement stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Elle relie le Golfe à la mer d’Oran et est régulièrement source de tension entre l’Iran et diverses puissances mondiales notamment les États-Unis. La République islamique d’Iran a menacé à de nombreuses reprises de bloquer le détroit d’Ormuz pour contester la présence de la 5e flotte américaine qui a pris position à Bahreïn. Ce jeudi 20 avril, la marine iranienne a annoncé avoir "forcé" un sous-marin américain à faire surface alors que le navire empruntait le détroit d’Ormuz.

Selon les déclarations de Shahram Irani, commandant de la marine iranienne, le sous-marin américain USS Florida en immersion s’approchait des eaux territoriales iraniennes dans le silence absolu. D’après le commandant, un sous-marin iranien a contraint l’USS Florida à faire surface. Les États-Unis ont réagi dans la foulée pour démentir les dires du commandant Shahram Irani. Washington a qualifié "d’absolument fausse" l’information rapportée par Téhéran. La 5e flotte US a notifié qu’aucun navire américain n’a emprunté la voie du détroit tout récemment.

Les USA se sont insurgés contre une "campagne de désinformation" de la part de l’Iran avec pour seul objectif de déstabiliser la zone. Washington et Téhéran sont des ennemis jurés et les autorités des deux pays se regardent en chiens de faïence de façon permanente. La tension est à son paroxysme entre les deux nations depuis janvier 2020, date à laquelle où Donald Trump avait autorisé un raid qui a coûté la vie à Qassem Soleimani, un des plus influents chefs militaires des Gardiens de la Révolution.