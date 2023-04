L'Iran et la Russie ont signé des mémorandums concernant la coopération dans le domaine de l'aviation civile, comme annoncé par le chef de l'Organisation de l'aviation civile iranienne, Mohammad Mohammadi-Bakhsh. Les accords bilatéraux portent sur l'utilisation d'infrastructures pour la formation des pilotes et les centres de réparation et de maintenance des avions. L'agence russe Rosaviatsia a reconnu les normes iraniennes dans ce domaine, et les deux pays prévoient d'utiliser conjointement les pièces détachées produites par les deux nations pour la réparation des avions.

Cette coopération intervient alors que les relations entre l'Iran et les États-Unis restent tendues. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à la finalisation du contrat d'achat d'avions de combat Sukhoï Su-35 par l'Iran auprès de la Russie, mettant en garde contre une dangereuse escalade dans la coopération militaire entre Téhéran et Moscou. Les États-Unis ont également prévenu que des sanctions pourraient être imposées en raison de cette coopération.

Pour rappel, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'était entretenu par téléphone avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, pour discuter de questions régionales et internationales et confirmer leur volonté d'assurer une coordination étroite entre les deux pays. Les ministres ont souligné "le renforcement des tendances positives du développement de la coopération russo-iranienne diversifiée" et ont exprimé leur satisfaction quant aux chiffres records des échanges atteints malgré les sanctions énormes visant les deux pays. Cette coopération militaire renforcée entre l'Iran et la Russie est un sujet sensible pour les États-Unis, qui ont déjà imposé des sanctions à l'Iran pour son programme nucléaire et craignent que la coopération militaire entre l'Iran et la Russie ne menace leur influence dans la région.