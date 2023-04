Le Bénin était présent à Tamalé au Ghana du vendredi 14 au samedi 15 avril 2023. C'était à la faveur de l'édition 2023 du meeting d'espoir du Ghana. Une compétition au cours de laquelle, le Bénin a fait un parcours reluisant. Dans une compétition qui a réuni des athlètes U18 et U20 au Ghana, les athlètes du Bénin y ont pris part. Étaient de la partie, les pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Ghana, pays hôte.

"38 médailles" dont 17 argent, 17 bronze et 4 or, c'est en bref les récompenses qui ont meublé le parcours des guépards à ce rendez-vous Continental. Un résultat qui a fait du Bénin, le troisième au classement derrière le Ghana, deuxième et le Burkina Faso, premier. Ceci a permis aux athlètes béninois d'évaluer leur niveau afin de parfaire leur performance pour les prochains rendez-vous sportifs.

Au terme de cette compétition, les appréciations sont diverses. Pour le directeur technique national de la fédération béninoise d'athlétisme, Zéphyrin Hounkenou, "Ce meeting a donné de l'espoir à la fédération surtout concernant et les objectifs à atteindre par ladite fédération". Il en a profité pour lancer d'autres objectifs à court terme. Selon lui, "Il y aura un camp qui va permettre de sélection les athlètes" a-t-il fait savoir.