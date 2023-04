Ce mercredi 19 avril, la France a procédé au tir d’un missile balistique depuis la baie d’Audierne dans le département du Finistère. Il s’agit d’un missile nucléaire mer-sol M51 qui fut tiré depuis le sous-marin Le Terrible. Que sait-on sur le sous-marin Le Terrible ? Il s’agit ni plus ni moins de l’un des fleurons de la marine française. C’est un sous-marin nucléaire lanceur d’engin qui joue un rôle prépondérant dans le dispositif de dissuasion de la France. D’après le ministère des Armées, le missile M51 a été envoyé sans aucune charge nucléaire dans l’Atlantique Nord très loin des côtes.

Le processus de lancement a été piloté par le centre d’expertise et d’essais de la DGA avec le soutien du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). C’est ainsi que le ministère des Armées a indiqué que le lancement s’est effectué dans le strict respect des engagements internationaux de la France. Les caractéristiques du missile M51 sont tout simplement incroyables. L’engin possède une ogive qui peut contenir jusqu’à 10 têtes nucléaires avec une capacité de ciblage très sophistiqué. Selon des spécialistes, la puissance de frappe du missile nucléaire mer-sol M51est 1000 fois plus élevée que celle de la bombe atomique d’Hiroshima.

Mesurant près de 12 mètres de longueur, le missile a une portée de 10 000 kilomètres et une vitesse de croisière pouvant atteindre Mach 15. Avec cette arme, la France confirme son statut de puissance nucléaire dans un contexte marqué par plusieurs foyers de tensions aux quatre coins du monde et un bouleversement de l’ordre géostratégique mondial.