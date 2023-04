L'artiste-producteur ivoirien Molare a annoncé avoir tenu sa promesse d'offrir des maisons aux lauréats des Primud, un événement annuel qui récompense les talents du milieu musical ivoirien. Les trois heureux récipiendaires de cette générosité sont Mix Premier, Kerozen et Safarel Obiang, qui ont tous reçu une maison située dans la cité Golden City à Bassam.

Molare a exprimé sa satisfaction d'avoir pu honorer ses engagements envers ces artistes, leur offrant des villas de 250 m2, composées de trois chambres avec salle de bains et d'une cour extérieure. Il s'agit de la quatrième maison offerte dans le cadre de cette activité, et l'artiste-producteur tient à remercier le promoteur KROM AND KRO d'avoir respecté ses engagements.

Dans sa déclaration, Molare a également remercié la presse et tous ses collaborateurs pour leur soutien et leur contribution à la réalisation de ce projet. Il a conclu en souhaitant une bonne semaine à tous et une bonne nuit du destin pour les musulmans qui célèbrent cette nuit spéciale. (voir les maison ci-dessous)