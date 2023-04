Du 20 mai au 11 juin 2023, l’Argentine va accueillir la prochaine phase finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans. C’est dans ce cadre que la Fédération internationale de football associations (Fifa) a procédé le vendredi 21 avril 2023 au tirage au sort du Mondial U20 Argentine 2023. A l’issue de ce tirage au sort, les 4 représentants du continent africain sont désormais fixés chacun sur leurs adversaires dans leur groupe respectif.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre lors du Championnat d’Afrique des nations des moins de 20 ans (Can Juniors Egypte 2023) qui a eu lieu en Egypte, est logé dans le groupe C en compagnie du Japon, de l’Israël et de la Colombie. Quant à la Gambie, finaliste malheureuse contre les Lionceaux de la Téranga du Sénégal, elle est logée dans le groupe F, et affrontera la France, la Corée du Sud et le Honduras. Le Nigeria de son côté hérite du groupe D avec l’Italie, le Brésil et la République dominicaine. La Tunisie, le dernier représentant africain à cette compétition, est classée dans le groupe E avec l’Uruguay, l’Irak et l’Angleterre. Dans les autres groupes notamment le groupe A, on retrouve l’Argentine (pays organisateur), l’Ouzbékistan, le Guatemala et la Nouvelle-Zélande et le groupe B est composé respectivement des Etats-Unis, de l’Équateur, de Fidji, et de la Slovaquie.

La composition des groupes :

Groupe A : Argentine, Ouzbékistan, Guatemala, Nouvelle-Zélande

Groupe B : Etats-Unis, Équateur, Fidji, Slovaquie

Groupe C : Sénégal, Japon, Israël, Colombie

Groupe D : Italie, Brésil, Nigeria, République dominicaine

Groupe E : Uruguay, Irak, Angleterre, Tunisie

Groupe F : France, Corée du Sud, Gambie, Honduras