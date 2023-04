Le président russe Vladimir Poutine a décidé de préparer ses forces armées face à une éventuelle agression dans l’océan Pacifique. Selon les propos du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ce vendredi 14 avril 2023, rapportées par la presse, la flotte russe a commencé des manœuvres surprises dans le Pacifique. Cela, sur instruction du chef de l’État Vladimir Poutine. Aussi, a-t-il annoncé la mise en alerte de la flotte russe dans la région du Pacifique. Il a par ailleurs souligné que la flotte allait, « dans de brefs délais », mener des travaux concernant des entraînements au combat au niveau de plusieurs zones maritimes « proches et lointaines ».

Il s’agit d’« un entraînement habituel »

Sergueï Choïgou a également souligné que ces différents exercices ont pour but de « renforcer les capacités des forces armées à repousser une agression ». Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a cependant tenu à souligner que les manœuvres en question n’ont pas de lien avec la présence de l’OTAN en Asie-Pacifique. À l'en croire, il s’agit d’« un entraînement habituel, de routine, de l’armée, un développement de nos forces armées, une inspection de leur préparation au combat », tout en ajoutant que : « La pratique des inspections inopinées se poursuit, c’est habituel, ces dernières années, elles ont lieu de manière constante ».

Pour rappel, l’annonce faite par Sergeï Choïgou intervient plus d’une semaine après que la Russie a menacé de militariser sa frontière avec la Finlande après l’adhésion de celle-ci à l’OTAN. « Une partie des mesures a déjà été annoncée. Nous renforcerons notre potentiel militaire dans la direction ouest et nord-ouest. Dans le cas où les forces et les moyens d'autres membres de l'OTAN seraient déployés en Finlande, nous prendrons des mesures supplémentaires pour assurer de manière fiable la sécurité militaire de la Russie », avait notamment confié au média russe RIA Novosti le vice-ministre des Affaires étrangères Alexander Grushko.