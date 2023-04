Le président russe Vladimir Poutine a accusé, il y a quelques heures, les services secrets occidentaux d'être impliqués dans la préparation d'attaques terroristes sur le territoire russe. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe, Poutine a affirmé que les néonazis et leurs complices commettaient des crimes non seulement dans les nouvelles régions russes, mais aussi sur le territoire russe, avec l'aide de services spéciaux occidentaux. Il a également accusé l'Ukraine de former des gangs de néonazis et de radicaux pour intimider les habitants des régions occupées par la Russie.

Ces accusations surviennent peu de temps après qu'une explosion a frappé un café à Saint-Pétersbourg, causant la mort d'une personne et en blessant quinze autres. L'une des victimes était Vladlen Tatarski, un correspondant de guerre et blogueur russe influent. Les autorités russes poursuivent actuellement une enquête approfondie pour déterminer les raisons de cet attentat et identifier les coupables. L'engin explosif était dissimulé dans une statuette donnée à Tatarski et contenait plus de 200 grammes de TNT.

Face à ces menaces, Poutine a appelé à une réaction ferme et efficace contre les gangs et les actes de sabotage des services secrets des pays qu'il juge hostiles. Il a insisté sur la nécessité de contrôler la situation de manière fiable et de protéger les citoyens russes. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'avec les pays occidentaux, continuent de s'intensifier, et il reste à voir comment ces accusations influenceront les relations internationales dans les mois à venir.