Le président russe, Vladimir Poutine, s'est félicité des exercices militaires de "très haut niveau" qui ont démarré dans le Pacifique la semaine dernière. Selon les informations rapportées dans les médias, ces exercices impliquent plus de 25 000 militaires, 167 navires et bateaux, dont 12 sous-marins, ainsi que 89 avions et hélicoptères. Ces manœuvres surviennent dans un contexte où la Fédération de Russie et la Chine réchauffent leurs liens sur fond de tensions avec les pays occidentaux depuis que la guerre a démarré en Ukraine l'année dernière.

Lors d'une rencontre avec son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, Poutine a loué la première étape des exercices en soulignant le niveau élevé de préparation des troupes. La deuxième étape des exercices est en cours actuellement précise les médias. Ces manœuvres de grande envergure interviennent alors que la Russie est engagée dans des tensions avec les pays occidentaux, notamment en ce qui concerne l'Ukraine. Poutine a déclaré que la défense de la population du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, restait une priorité pour la Russie.

Les exercices militaires sont un moyen pour la Russie de démontrer sa force militaire et de renforcer ses relations avec ses alliés dont la Chine. Ces manœuvres de grande envergure visent également à montrer aux pays occidentaux que la Russie est capable de se défendre et qu'elle est prête à utiliser sa force militaire si nécessaire. Les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont déjà tendues depuis plusieurs années en raison de la crise ukrainienne, de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et la nouvelle offensive lancée l'année dernière.