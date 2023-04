Le sénateur Mitt Romney a critiqué le bureau du procureur du district de Manhattan pour sa gestion de l'affaire judiciaire contre l'ancien président républicain Donald Trump en cours aux Etats-Unis. Dans un communiqué cité par des médias internationaux, le sénateur républicain très critique envers l'ancien président Trump n'est pas passé par quatre chemin pour critiquer la procédure judiciaire à Manhattan. S'il estime que l'ancien président Trump est "inapte à exercer ses fonctions", il pense tout de même que les efforts de l'accusation contre le magnat de l'immobilier semble répondent "à un programme politique".

Mitt Romney critique le procureur de Manhattan au sujet de l'affaire judiciaire dans laquelle l'ancien président américain Donald Trump est empêtrée. Dans un communiqué, Romney a déclaré : "Je crois que le caractère et la conduite du président Trump le rendent inapte à exercer ses fonctions." Cependant, il a ajouté : "même ainsi, je pense que le procureur de New York s'est efforcé de porter des accusations criminelles pour crime afin de s'adapter à un programme politique". Le sénateur républicain va plus loin et parle d'un "dangereux précédent pour la criminalisation des opposants politiques".

Pour Romney, la portée excessive du procureur crée un dangereux précédent pour la criminalisation des opposants politiques et porte atteinte à la confiance du public dans notre système judiciaire. Le sénateur Romney estime que personne n'est au-dessus de la loi, pas même les anciens présidents, mais que tout le monde a droit à un traitement égal devant la loi. Il estime donc que la procédure judiciaire en cours contre l'ancien président Trump est "politique" en raison de la portée excessive des accusations portées contre lui. "Même ainsi, je pense que le procureur de New York s'est efforcé de porter des accusations criminelles pour crime afin de s'adapter à un programme politique", lâche le sénateur républicain.

Le sénateur Mitt Romney est connu pour sa position de principe sur les questions politiques, même lorsqu'elle va à l'encontre de la position de son propre parti. Il est un homme politique expérimenté et respecté, qui a été gouverneur du Massachusetts et a occupé plusieurs autres postes gouvernementaux. Il n'a pas hésité à plusieurs reprises à critiquer l'ancien président Donald Trump même quand il était en fonction. En juillet de l'année dernière, il avait estimé qu'un retour de Trump « nourrirait notre maladie nationale de déni ». Pour rappel, le sénateur Mitt Romney était le seul républicain à voter pour condamner Trump lors de ses deux procès en destitution.