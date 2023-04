Rema, de son vrai nom Divine Ikubor, est un chanteur nigérian de musique afrobeat. À l'âge de 22 ans, il est déjà une star dans son pays et au-delà, grâce à ses tubes accrocheurs et son style unique. Cependant, dans une récente interview, Rema a donné des informations sur sa vie privée insistant sur les liens qu'il entretient avec ses proches notamment sa mère. Il a ainsi révélé qu'il avait donné tout son premier million de nairas à sa mère, qui avait besoin d'aide financière à l'époque.

Ascension rapide et influences musicales

Rema a connu une ascension rapide dans l'industrie musicale nigériane, grâce à sa capacité à créer des tubes accrocheurs et son talent vocal unique. Il a été influencé par différents genres et artistes musicaux, notamment Fela Kuti, 2Baba, Drake et Rihanna, qui ont tous contribué à façonner son style musical unique.

Aide à sa famille

Mais ce qui est vraiment remarquable chez Rema, c'est son engagement envers sa famille. Dans une interview, il a révélé qu'il avait donné tout son premier million de nairas à sa mère pour l'aider financièrement. Il a expliqué que sa mère avait besoin de soutien à l'époque, et qu'il était important pour lui de subvenir aux besoins de sa famille avant de penser à sa propre réussite. « La personne dont je savais qu'elle en avait le plus besoin était ma mère. Alors, je lui ai donné tout ce que je faisais. Je sais que c'était cool de conduire dans la ville à 17 ans dans une belle voiture. Mais je ne peux pas conduire cela quand ma mère n'avait pas de voiture ou que ma mère doit emprunter mes clés. Vous savez, je devais la mettre en premier », a-t-il déclaré.

Fusion de différents genres musicaux

Rema est également connu pour son style musical unique qui fusionne différents genres tels que l'afrobeat, le hip-hop et le trap. Cette combinaison de styles différents lui permet de toucher un large public, et d'offrir une expérience musicale nouvelle et excitante.