Le remaniement ministériel opéré le lundi 17 avril 2023 au Bénin a suscité de nombreuses interrogations parmi les citoyens, notamment en raison des déclarations du président Patrice Talon un mois auparavant, assurant qu'il n'envisageait pas de modifier la composition du gouvernement. Face à ces interrogations, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, a apporté des explications lors d'un point de presse ce mercredi 19 avril 2023.

Selon M. Houngbédji, il faut considérer que les personnalités concernées par le remaniement sont arrivées en bout de course avec l'équipe actuelle et qu'il est temps pour d'autres de venir faire leurs preuves. Le porte-parole a également rappelé que la constitution béninoise prévoit que le président de la République nomme ses ministres et détermine leurs attributions, tout en ayant les prérogatives pour mettre fin à leurs fonctions.

Il rappelle que le président de la République est en effet le seul à connaître les raisons pour lesquelles il fait appel à des personnalités en raison de leur compétence et de leur engagement dans l'œuvre républicaine. De même, toujours selon lui, il sait également quelles sont les raisons pour lesquelles il peut estimer qu'un ministre est en fin de mission et décider de procéder à son remplacement pour apporter un nouveau souffle à l'équipe gouvernementale.