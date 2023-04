La rencontre entre le président de la République, Patrice Talon et le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété du lundi 24 avril 2023 au Palais de la Marina de Cotonou continue de susciter des réactions au sein de la classe politique et celle de la société civile béninoise. Reçu ce samedi 29 avril 2023 sur l’émission « Info Hebdo » de la chaîne de la télévision en ligne ESAE TV, le Père Eric Aguénounon, philosophe politique, Ecrivain Essayiste et Analyste politique s’est prononcé sur le tête-à-tête Patrice Talon- Eric Houndété.

Selon le Père Eric Aguénounon, cette rencontre est une rencontre qui a été attendue et qui est bienvenue. Pour le Philosophe politique, le premier but du tête-à-tête entre les deux personnalités, « c’est déjà de créer une ambiance de décrispation au lendemain des élections législatives et de montrer que le pouvoir central a compris qu’au parlement il y a une nouvelle coloration, il y a l’opposition qu’il y avait eu quelque temps » .En ce qui concerne le deuxième but, l’Ecrivain Essayiste pense que c’est aussi l’occasion pour le premier magistrat du pays d’échanger directement avec le président du parti Les démocrates., Eric Houndété.

Il a fait savoir que « quand il y a des conclaves comme ça, on ne sait pas trop tout ce qui a été dit ». Mais ce qui est sûr selon lui , les deux hommes se connaissent et ont peut-être eu « le temps d’aborder plusieurs sujets, plusieurs questions ». « Mais vous savez, le lieu qui est imminemment politique, c’est le parlement. Rencontrer le Chef de l’Etat, c’est bien mais aussi gagner une à une les batailles au parlement, se trouver sa place au parlement, c’est autre chose » a -t-il lâché. Pour le troisième but de l’audience que le Chef de l’Etat a accordée à Eric Houndété, l’analyste politique croit que « cette rencontre augure d’une bonne entente et d’un bon climat entre le pouvoir central et puis cette nouvelle opposition qui est institutionnelle ».

Au sujet de savoir si la rencontre a été fructueuse ou pas, l’analyste politique a tenu à préciser que politiquement parlant, le fait déjà de se rencontrer, « c’est une bonne chose de s’asseoir et de discuter ». Pour le Père Eric Aguénounon, s’ils ont pu s’asseoir et discuter, « c’est parce que le paysage politique a déjà changé » et que « ça c’est important pour ceux qui rentrent au parlement » et « aussi pour le Chef de l’Etat qui constate que la coloration politique du parlement, l’ambiance politique du pays a changé ». Et discuter, selon lui, c’est la conséquence de ce changement.

Au niveau de la discussion, savoir les rouages et la profondeur, il pense qu’« on ne peut pas le savoir ». Mais pour le Père Eric Aguénounon, ce qui est sûr, le président Eric Houndété a exprimé quelque chose d’important et a déclaré que toutes les préoccupations ne sont pas prises en compte. Pour l’Ecrivain Essayiste, cela est évident. Car selon lui, un pouvoir qui est en place, l’opposition ne peut pas avoir coché toutes les cases. « C’est impossible » a-t-il souligné. Maintenant dans la mise en œuvre de cette collaboration entre mouvance et opposition, le philosophe politique conseille qu’en allant pas à pas, il croit que « des choses vont s’améliorer et des choses vont se faire ». Il a par ailleurs demandé qu’il ne faut pas s’enfermer dans cette première case de départ et a suggéré d'«avoir un regard d’espérance sur tout ce qui peut venir après».

Sur la question de Chef de file de l'opposition

Par rapport au débat qui se mène sur la question de chef de file de l’opposition, le Père Eric Aguénounon pense qu’ « en politique, il ne faut pas s’enfermer dans le formalisme » . Pour lui, il faut être plutôt dans ce qui est factuel et dans ce que le peuple décide. Le philosophe politique a fait remarquer qu’il peut y avoir plusieurs sortes d’opposition. C’est pour cela qu’il pense qu’avec l’élection législative de janvier dernier et l’entrée des Démocrates au parlement, la carte politique a changé et que « la personnalité représentative de l’opposition institutionnelle a changé ». « Donc il ne faut pas revendiquer un papier formel avant de rentrer dans un rôle, avant de rentrer dans une dynamique d’action, de dialogue et d’échange avec le Chef de l’Etat » a-t-il tenu à préciser. Car, selon lui, en politique, que ça soit une mouvance, que ça soit une opposition, le regard du politique est tourné vers l’électorat.

L’Ecrivain Essayiste a indiqué que « quand les ministres se présentent aux élections et échouent dans les pays occidentaux, on les enlève tout suite ». Donc pour lui, l’électorat compte. Dans ce cas, il croit que Eric Hioundété est mandaté par un électorat et qu’il est représentatif aujourd’hui dans la discussion républicaine avec le pouvoir central parce que l’électoral leur a fait confiance en majorité et ils ont eu un certain nombre de députés qui sont représentatifs aujourd’hui. Pour le Père Eric Aguénounon, cette discussion qui s’établit « est une discussion normale et qui ne doit pas attendre un formalisme avant de travailler » .