Du samedi 20 mai au dimanche 04 juin 2023, la ville de Kumasi au Ghana accueillera la première édition du tournoi féminin de l’Union des Fédérations ouest africaines de football de la zone B (Ufoa-B U20 dames). C’est dans ce cadre que le tirage au sort de la phase de groupes de la toute première de l’UFOA B féminine des moins de 20 ans a été effectué le lundi 17 avril 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire. A l’issue de ce tirage au sort, le Bénin est logé dans le groupe A en compagnie du Ghana (pays organisateur de la compétition) puis de la Côte d’Ivoire.

Par contre dans le groupe B, on retrouve le Nigéria, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. En connaissant leur adversaire, les Amazones du Bénin des moins de 20 ans ont du pain sur la planche et sont dans l’obligation de se mettre rapidement au travail afin de ne pas faire piètre figure au cours de cette première édition du tournoi de l’UFOA B féminine des moins de 20 ans. La Fédération béninoise de football (Fbf), en engageant ces Amazones U20 dames dans ce tournoi, doit jouer sa partition en mettant l’encadrement technique de la sélection nationale des moins de 20 ans dans de bonnes conditions de travail.

Composition des deux groupes

Groupe A

Ghana

Bénin

Côte d’Ivoire

Groupe B

Nigéria

Niger

Burkina Faso

Togo