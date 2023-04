Dans une tentative audacieuse de résolution de conflit, le journal allemand Berliner Zeitung a sollicité l'aide de l'agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, pour proposer une solution à la guerre en Ukraine. Les suggestions de l'IA incluaient un accord de paix basé sur le compromis, un cessez-le-feu immédiat, un retrait des troupes russes et la création d'une zone démilitarisée le long de la ligne de front. L'IA a également proposé un statut autonome pour certaines régions russophones en Ukraine, notamment celles occupées par la Russie. Cette expérience novatrice soulève des questions intéressantes sur le rôle potentiel de l'intelligence artificielle en tant que médiatrice dans les crises mondiales.

Cependant, les propositions de ChatGPT ont suscité des réactions mitigées et des critiques. Des analystes ont exprimé des inquiétudes quant à l'impartialité de l'IA et à sa capacité à prendre en compte les nuances et les spécificités culturelles et politiques propres à chaque situation. Néanmoins, cette expérience a réussi à stimuler le débat sur le rôle potentiel de la technologie dans les médiations, soulignant l'importance d'explorer davantage les applications de l'intelligence artificielle dans des contextes internationaux complexes. (source)