Un policier a été tué dans une explosion à Melitopol, une des principales villes des zones occupées du sud de l'Ukraine. Selon les médias qui rapportent l'information, l'incident est survenu tôt jeudi matin devant un immeuble d'habitation. Deux policiers ont été blessés dans l'explosion a-t-on appris des mêmes sources. Malheureusement, l'un des policiers blessés a plus tard succombé à ses blessures à l'hôpital. Selon le maire en exil de Melitopol, Ivan Fedorov, le policier qui est décédé serait un "traite". A l'en croire, ce dernier aurait collaboré avec la Russie.

Le maire en exil de Melitopol, Ivan Fedorov, a affirmé sur Telegram que l'homme tué était un «collaborateur». Selon lui, il s'agit d'Oleksandre Michtchenko, l'ancien chef de la police d'une localité située près de Melitopol qui «est non seulement passé lui-même du côté de l'ennemi mais a aussi a convaincu ses collègues de devenir des traîtres». Ce nouveau décès, vient alourdir le bilan des victimes qui sont mortes dans des explosions depuis le début de l'offensive lancée par la Russie en Février de l'année dernière.

Melitopol est le chef-lieu de la partie envahie par la Russie de la région ukrainienne de Zaporijjia. La Russie a revendiqué l'annexion de cette région en septembre dernier. L'administration russe a confirmé l'explosion et a diffusé une vidéo montrant une fourgonnette et une voiture endommagées par l'explosion et des tâches de sang sur le sol à proximité. Pour rappel, depuis le début de la guerre, plusieurs personnes ont malheureusement perdu la vie dans des explosions. Le cas de la fille d’Alexandre Douguine, proche de Poutine ou encore celui du blogueur pro-Poutine tué dans une explosion sont encore frais dans les mémoires.