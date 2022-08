Une bombe aurait été installée dans la voiture Toyota Land Cruiser où a péri suite à une explosion Daria, fille du journaliste et philosophe Alexandre Douguine, a annoncé dimanche le Comité d’enquête de Russie. "Selon les informations de l’enquête, l’incident a eu lieu le 20 août, à 21h00 dans le district d’Odintsovo, non loin du village de Bolchie Viazemi (région de Moscou). Une bombe qui aurait été installée en avance dans la voiture Toyota Land Cruiser a explosé alors que la voiture roulait sur l’autoroute à pleine vitesse. La jeune femme qui était au volant a été tuée. Son identité a été identifiée : c’est la journaliste et politologue Daria Douguina", a déclaré le Comité d’enquête sur sa chaîne Telegram relayée par Tass.

Alexandre Douguine est considéré comme l'idéologue de Poutine. Alexandre Douguine est une nationaliste russe considéré comme le cerveau de l'offensive russe en Ukraine selon la presse. Présent sur les lieux, Alexandre Douguine s'est tenu la tête dans les mains en signe de désespoir. Selon un témoin relayé par la presse russe, la jeune femme de 30 ans conduisait la voiture de son père quand l'explosion a eu lieu. Il n'est pas clair si lui ou sa fille, ou même tous les deux étaient visés par cette attaque. Un chef séparatiste ukrainien a accusé le régime de Kiev d'être derrière cette attaque. Pour rappel, les USA avaient décidé de sanctionner la jeune femme l'accusant d'être impliquée dans les désinformations attribuées à la Russie.