Dans un message audio publié ce dimanche 23 avril par le patron du groupe de paramilitaires russes Wagner sur le réseau social Telegram, il a annoncé qu’il ne fera plus de prisonniers dans les rangs des Ukrainiens. Il fait notamment savoir qu’ils seront désormais tous mis à mort en représailles à l’exécution d’un de ses collaborateurs. «On ne sait pas comment s'appelait notre gars blessé qui a été abattu par de misérables Ukrainiens. Mais on va tuer tous ceux qui sont sur le champ de bataille. On ne fera plus de prisonniers », a déclaré Evguéni Prigojine.

«Quand tu fais un prisonnier, tu commences par prendre soin de lui, tu le soignes, tu ne lui fais pas de mal et tu le renvoies à la maison après quelque temps en l'échangeant ou juste comme ça», a-t-il également poursuivi. Notons que cette déclaration intervient dans un contexte où le groupe Wagner est en première ligne dans le cadre de la guerre qui est en cours actuellement en Ukraine.

Les combattants de ce groupe interviennent depuis plusieurs semaines dans la bataille de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le groupe Wagner était au cœur de plusieurs polémiques. Il avait été notamment accusé par exemple de recruter des prisonniers pour combattre en Ukraine. Ceux-ci sont graciés suite à leur participation à la guerre. Les autorités ukrainiennes, pour leur part, ont déjà, à plusieurs reprises déploré les agissements de ces groupes de paramilitaires russes.