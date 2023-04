Le patron de la Réserve Fédérale est visiblement tombé dans le piège des Russes. Selon le porte-parole de cette structure américaine, Jerome Powell, en janvier, a eu au téléphone un homme qui s’est fait passer pour le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy. Sur la télévision d’État russe, des vidéos de cette conversation ont été diffusées. Le président de la Réserve Fédérale a cru avoir échangé avec l’homme fort de Kiev selon le porte-parole.

« Le président Powell a participé à une conversation en janvier avec quelqu'un qui s'est présenté à tort comme le président ukrainien », a déclaré ce jeudi le porte-parole de la Fed. « Ce fut une conversation amicale et s'est déroulée dans le contexte de notre soutien au peuple ukrainien en cette période difficile. Aucune information sensible ou confidentielle n'a été discutée », a-t-il poursuivi. Il martèle également que le dossier est déjà aux mains des autorités compétentes qui se chargent de tirer au clair l’affaire. Pour l’heure, l’authenticité des vidéos diffusées par le média russe n’est pas encore établie.

Selon plusieurs personnes, il s’agit d’une situation qui lance le débat sur la sécurité au sein de la Réserve Fédérale. La blague aurait été faite par certains proches du président russe Vladimir Poutine. Ils sont connus sous le pseudonyme de Vovan et Lexus et répondent à l’état civil au nom de Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov. Ils seraient habitués à imiter les politiciens étrangers. Les vidéos des conversations sont souvent publiées par la suite dans le but d’embarrasser les personnes concernées. Avant ce coup, ils étaient soupçonnés d'avoir fait le même exercice avec la responsable de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.