Le tragique décès d'Anne Shields, une grand-mère britannique de 67 ans, a bouleversé sa famille et la communauté locale. Anne avait décidé de recueillir un chien errant qu'elle avait trouvé dans un état de malnutrition et d'abandon à Macastre, en Espagne. Malheureusement, cette décision lui a coûté la vie. Anne avait été avertie par un vétérinaire qu'il était dangereux de s'occuper du chien, qui était un pitbull, une race connue pour son potentiel agressif.

Cependant, elle avait décidé de suivre son cœur et d'aider l'animal en détresse. Malheureusement, le chien s'est retourné contre elle après seulement quatre jours et lui a infligé des blessures à la tête et au bras. La police espagnole a rapidement identifié le propriétaire du chien errant et enquête maintenant sur lui pour suspicion d'homicide involontaire. Le propriétaire avait déjà été interdit de posséder des pit-bulls et d'autres chiens classés comme potentiellement dangereux en Espagne en raison de ses infractions antérieures, mais il avait tout de même choisi de posséder cet animal.

Le porte-parole de la Garde civile a confirmé que la victime avait été transportée d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, les blessures étaient trop graves et elle est décédée un jour plus tard. Les agents de police ont dû utiliser leurs armes pour tuer l'animal agressif afin de pouvoir aider Anne. Après l'annonce du décès d'Anne, sa fille a réagi. "Elle aimait les animaux et ne pouvait pas supporter l'idée de rejeter Choccy dans la rue. Son intention n'avait jamais été de garder le chien, mais tous les refuges pour animaux étaient pleins. Elle s'occupait de lui jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui pourrait le prendre. Elle est restée avec lui et puis c'est arrivé. C'est un cauchemar", confie Sarah, 43 ans, la fille d'Anne.