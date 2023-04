Plusieurs chirurgiens s’occupant du cas d’un patient devant subir une greffe du poumon ont eu recours à un robot. C’est ce dernier qui a pratiquement réalisé l’entièreté de l’opération. Selon les informations rapportées par le journal l’Indépendant, l’équipe de chirurgie thoracique et de transplantation pulmonaire de l’hôpital universitaire de Barcelone est parvenue à réaliser la greffe sans ouvrir la poitrine du patient. Toutefois, une incision de 8 cm a été faite sous le sternum et à partir duquel la poitrine a été changée. Toute l’opération a été effectuée via une console.

Un bras embarque une caméra endoscopique

La console qui comprend quatre bras, a été pilotée à distance par les médecins. Deux bras gardent les outils, un autre bras embarque une caméra endoscopique et le dernier se charge de l’opération proprement dite. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un robot réalise, quasi entièrement, une opération chirurgicale délicate. Au cours du mois de septembre dernier, une ablation de plusieurs tumeurs cancéreuses sur un rein a été effectuée en dehors du corps d’une patiente, au CHU de Toulouse en France. Cela avait été possible grâce à une technique d’auto-transplantation par chirurgie robotique.

Les trois tumeurs rénales avaient été extraites sur une table, se trouvant à côté de la patiente. Après l’extraction des tumeurs, le rein avait été auto-transplanté avec le robot. D’après le docteur Nicolas Doumerc, un des médecins ayant pris part à l’opération, « l'objectif était vraiment d'éviter l'ablation totale du rein, de préserver le capital néphronique de la patiente. Il fallait bien sûr traiter son cancer mais en essayant de ne pas rendre son quotidien encore plus compliqué avec une néphrostomie. Avec des tumeurs sur les deux reins et des risques de récidive, il est important de préserver chaque rein ».