WhatsApp autorise les moins de 13 ans : voici comment ça va fonctionner

Meta vient de franchir un cap inédit : à partir de cette semaine, les enfants de moins de 13 ans peuvent officiellement créer un compte WhatsApp, sous condition d’une supervision parentale stricte. Un déploiement progressif qui répond à une réalité déjà bien installée — des millions de préadolescents utilisaient la plateforme sans cadre légal.

Une configuration qui passe par le parent

La création du compte ne peut pas se faire sans la présence physique du tuteur légal. Les deux appareils — celui du parent et celui de l’enfant — doivent être côte à côte au moment de l’inscription, les comptes étant liés via un code QR. Le parent doit également prouver sa majorité par selfie de vérification d’âge.

Une fois l’association établie, un code PIN à six chiffres, connu du seul parent, verrouille l’accès aux paramètres de confidentialité sur le téléphone de l’enfant.

Ce que le parent contrôle

Le tuteur légal décide qui peut contacter l’enfant et quels groupes il peut rejoindre. Par défaut, il reçoit une alerte à chaque ajout, blocage ou signalement d’un contact. Des notifications optionnelles couvrent d’autres actions : modification du nom ou de la photo de profil, réception d’un message d’un inconnu, entrée ou sortie d’un groupe.

Les demandes de conversation provenant de numéros non enregistrés arrivent dans un dossier séparé, accessible uniquement avec le code PIN parental. Les images envoyées par des inconnus sont floutées par défaut.

Des fonctionnalités volontairement limitées

Ces comptes supervisés donnent accès aux messages et aux appels uniquement. Meta AI, les Chaînes, les Statuts et les messages éphémères en conversation privée restent inaccessibles. Le compte reste lié au parent jusqu’au 13e anniversaire de l’enfant — avec une période de transition possible de 12 mois supplémentaires.

Malgré ce cadre renforcé, WhatsApp confirme que le chiffrement de bout en bout s’applique à toutes les conversations : le contenu des messages reste privé, même pour le parent superviseur.