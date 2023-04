Les autorités indonésiennes n’ont pas du tout apprécié le comportement d’un touriste russe, sur le mont Agung, un volcan sacré à Bali. Ce mercredi 5 avril 2023, les autorités ont indiqué que le mis en cause, du nom de Yuri Chilikin sur les réseaux sociaux, a pris une photo à moitié nu sur cette dernière considérée comme sacrée par les hindous. Le bureau de l’immigration de Bali a fait connaître sa décision dans un communiqué, tout en précisant que l’homme âgé de 24 ans a été expulsé en direction de Moscou, hier mardi, via Dubaï. Par ailleurs, Yuri Chilikin a été interdit d’entrée sur le sol indonésien pour une durée de six mois.

« Nous n'hésiterons pas à prendre des mesures fermes »

Notons que le mont Agung est un volcan dont le sommet est le plus élevé en Indonésie et est considéré par les hindous comme la demeure des dieux. Barron Ichsan, un responsable de l'immigration, cité dans le communiqué, a conseillé aux touristes : « Veuillez apprécier les beautés de la nature (...) à Bali en respectant les règles », tout en ajoutant : « Si vous commettez une violation, nous n'hésiterons pas à prendre des mesures fermes ». Le touriste russe semble reconnaître son tort et a publié sur Instagram, une photo en faisant savoir qu’il a « tout fait pour corriger la situation » et que c’était « une bonne leçon sur comment ne pas se comporter ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un touriste est expulsé d’Indonésie pour avoir profané un lieu sacré. L’année dernière, l’acteur canadien et coach en bien-être Jeffrey Craigen avait été expulsé pour avoir publié sur Instagram une vidéo où on peut le voir danser le haka, complètement nu sur le mont Batur, un autre volcan sacré. Son arrestation avait eu lieu suite à une vague de protestation de plusieurs internautes, qui l’avaient accusé de manquer de respect aux croyances religieuses. « À tous les étrangers qui visitent Bali, nous vous prions de vous comporter en respect de nos lois et valeurs culturelles balinaises » avait déclaré le responsable des services de l'immigration de Bali, Jamaruli Manihuruk.