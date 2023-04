Dans une déclaration récente, l'ancien président américain Donald Trump a qualifié le président Joe Biden de "pire président de l'histoire américaine" suite à l'annonce de la campagne de réélection de ce dernier. Trump a également appelé ses partisans à faire un don à sa propre campagne pour vaincre Biden et "sauver l'Amérique". L'ancien président Trump a publié un communiqué soulignant que les soutiens financiers de Biden dépensent des millions de dollars pour lancer sa campagne et maintenir leur "marionnette corrompue" à la Maison-Blanche. Trump a demandé l'aide de ses partisans pour mettre un terme à la présidence de Biden, affirmant que chaque don compte pour renforcer les rangs des patriotes.

Il y a quelques jours, Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, a révélé lors d'une interview avec Tucker Carlson de Fox News qu'il avait voté pour Joe Biden lors des élections de 2020. Cette déclaration a suscité l'ire de Trump, qui a affirmé que Musk lui avait dit qu'il avait voté pour lui. Musk a néanmoins insisté sur le fait qu'il n'était pas un grand fan de Biden et qu'il préférerait une personne normale en tant que président.

Trump a exprimé son mécontentement sur sa plateforme Truth Social, accusant Musk de chercher à se lier d'amitié avec l'administration Biden pour bénéficier de subventions gouvernementales et de permis nécessaires à ses entreprises. Il convient de noter que Musk avait auparavant soutenu les républicains lors des élections de mi-mandat de 2022, appelant à l'élection d'un Congrès républicain pour contrebalancer les démocrates du président Biden.

Selon un sondage Morning Consult publié ce mardi, Trump est en tête pour la nomination républicaine avec le soutien de 58% des électeurs primaires républicains potentiels. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, arrive en deuxième position avec 21%, tandis que l'ancien vice-président Mike Pence n'a que 7% de soutien. Ni DeSantis ni Pence ne sont entrés dans la course pour l'instant.

En plus de sa déclaration contre Biden, Trump a lancé une collecte de fonds attaquant également le vice-président Harris, vendant des koozies à la bière avec l'inscription : «La seule chose pire qu'une bière chaude…» et montrant une photo de Biden et Harris.