Lors d'une audience devant le Comité des forces armées de la Chambre, l'amiral John Aquilino, chef du Commandement Indo-Pacifique, a averti que le risque d'un conflit avec la Chine s'accroît en raison des activités agressives de Pékin dans la région. Selon lui, la Chine est le seul concurrent sérieux capable de combiner sa puissance militaire avec une technologie de pointe pour supplanter les États-Unis en tant que première superpuissance mondiale.

Le rapport de l'amiral Aquilino est basé sur des faits concrets qu'il a énumérés. En effet, la Chine a multiplié les activités militaires dans la mer de Chine méridionale et a menacé Taïwan de recourir à la force pour réunifier l'île avec la Chine continentale. De plus, Pékin a intensifié sa pression sur Hong Kong, en adoptant une loi sur la sécurité nationale qui a restreint les libertés civiles et les droits démocratiques dans la région autonome.

Le rapport de l'amiral Aquilino est également étayé par les activités agressives de la Chine dans d'autres parties du monde. En effet, la Chine n'a pas ouvertement critiqué l'offensive russe en Ukraine. De plus, la Chine a continué de fournir une aide économique et militaire à la Corée du Nord malgré les sanctions internationales. Le pays est également le principal soutien économique de la Russie en pleine guerre avec l'Ukraine.

Le rapport de l'amiral Aquilino souligne également que les risques d'un conflit avec la Chine ne sont pas inévitables, mais ils sont réels. Pour lui, les États-Unis et leurs alliés doivent donc prendre des mesures pour renforcer leur présence militaire dans la région, améliorer leur capacité à répondre rapidement aux menaces émergentes et renforcer leurs alliances avec d'autres pays de la région.