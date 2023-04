Le ministère américain de la justice a accusé hier mardi le fondateur et trois membres d'un groupe nationaliste afro-américain, l'African People's Socialist Party (APSP), d'avoir conspiré avec les services de renseignement russes pour influencer les élections aux États-Unis. Selon les autorités américaines, les quatre prévenus Omali Yeshitela, fondateur de l'APSP et du Uhuru Movement ainsi que Penny Joanne Hess, Jesse Nevel et Augustus Romain auraient reçu de l'argent et du soutien de la part d'Alexander Ionov, un citoyen russe opérant sous couverture et de la part d'espions du FSB, les services secrets russes. Les membres de l'APSP risquent jusqu'à dix ans de prison s'ils sont reconnus coupables de conspiration contre les intérêts américains.

Le procureur général adjoint Matthew Olsen de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice a réagi après l'annonce de la nouvelle. "Le service de renseignement étranger de la Russie aurait armé nos droits du premier amendement - des libertés que la Russie refuse à ses propres citoyens - pour diviser les Américains et interférer dans les élections aux États-Unis", a déclaré Matthew Olsen selon l'agence de presse AP qui a rapporté ses propos. "Le département n'hésitera pas à dénoncer et poursuivre ceux qui sèment la discorde et corrompent les élections américaines au service d'intérêts étrangers hostiles, que les coupables soient des citoyens américains ou des étrangers à l'étranger", a poursuivi M. Olsen dans son communiqué de presse.

Le mouvement nationaliste noir, qui est associé aux noms de Malcolm X ou des Black Panther, a pris de l'ampleur aux États-Unis au milieu du XXe siècle, et il revendique une logique de confrontation avec les autorités pour défendre les intérêts des Afro-Américains. L'APSP, fondé en 1972, se définit comme un parti socialiste militant pour la libération de la classe ouvrière africaine contre la domination capitaliste et colonialiste américaine. L'accusation de la justice américaine est très grave, car elle accuse des militants afro-américains d'avoir conspiré avec une puissance étrangère pour influencer les élections aux États-Unis.

Cette accusation rappelle l'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016, qui avait conduit à l'inculpation de plusieurs ressortissants russes. Le FBI a dénoncé les actions du gouvernement russe et a souligné les limites que le FSB est prêt à franchir pour semer la discorde aux États-Unis. Cette affaire met en lumière la situation conflictuelle entre le pays de l'Oncle Sam et la Fédération de Russie qui était déjà tendue depuis le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine depuis le mois de Février de l'année dernière. Cette nouvelle affaire risque de tendre encore un peu plus la situation.